منصة مصر العقارية.. بدأ الحجز الإلكتروني لشقق جنة وسكن مصر وروضة العبور غدا

كتب : محمد عبدالناصر

08:05 م 25/01/2026

وحدات سكن مصر

تبدأ منصة مصر العقارية غدا الاثنين 26 يناير في إجراءات الحجز الإلكتروني لشقق روضة العبور والإسكان الحر وسكن مصر وجنة.

وأكدت المنصة إن الحجز سيكون بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى نهاية يوم الثلاثاء 27 يناير الساعة 11.59 مساء.

وحددت منصة مصر العقارية خط ساخن للاستفسارات والتواصل 17620.

ويتم الحجز من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

منصة مصر العقارية الحجز الإلكتروني لشقق روضة العبور الإسكان الحر

