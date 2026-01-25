فيديو مثير| عامل يتعاطى الحشيش داخل ميكروباص.. وتدخل عاجل من الداخلية
كتب : علاء عمران
04:44 م 25/01/2026
المتهم
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة داخل سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، رفقة قائدها.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو (سارية التراخيص)، وقائدها (سائق يحمل رخصة قيادة منتهية)، والشخص الجالس بجواره (عامل)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.