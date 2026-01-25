مكالمة الـ45 دقيقة.. لماذا وبّخ ترامب رئيسة وزراء الدنمارك قبل تنصيبه؟

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أوروبيين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبخ رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن لمدة 45 دقيقة كاملة، في مكالمة هاتفية "حادة" جرت في يناير 2025، بسبب مسألة الاستحواذ على جرينلاند.

وأوضح المسؤولون، أن ترامب صرح في 7 يناير 2025 قبل تنصيبه، بأنه "لن يستبعد استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على الجزيرة، قبل أن يُجري مكالمة التوبيخ في الأسبوع التالي.

وعلقت فريدريكسن على الواقعة في مقابلة صحفية، مشيرة إلى أن ترامب "يستطيع التحدث بوضوح شديد"، مؤكدة أنها "تستطيع أيضا الرد"، لكنها رفضت كشف تفاصيل الحوار مكتفية بالقول: "يجب أن تبقى المحادثة الهاتفية بين زميلين مجرد محادثة هاتفية".

وتأتي هذه التسريبات بعد إعلان ترامب، الأربعاء الماضي، عقب اجتماعه مع أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، عن وضع "الخطوط العريضة لاتفاقيات محتملة" بشأن الجزيرة، واصفا الاتفاق في حال إتمامه بـ"الحل المميز" لواشنطن والحلف، وذلك بعد تراجعه عن التلويح السابق بـ"الاستحواذ بالقوة".

وتتمتع جرينلاند بحكم ذاتي ضمن مملكة الدنمارك، وترتبط باتفاقية دفاعية مع واشنطن منذ عام 1951، تلتزم بموجبها الولايات المتحدة بالدفاع عنها ضد أي تهديد عسكري.