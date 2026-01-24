إعلان

جومانا مراد بإطلالة مُلفتة.. ما سر اللوك؟

كتب : مصراوي

06:19 م 24/01/2026
كتبت- أسماء مرسي:
أطلت الفنانة جومانا مراد بلوك جريء، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت الفنانة جومانا بإطلالة جريئة، مرتدية "كروب توب" ضيق باللون البنفسجي الفاتح، أبرز أنوثتها وجاذبيتها بشكل لافت.

ولتكمل اللوك، نسقت جومانا مع الكروب توب جاكيت طويل باللون الأسود، مزين بصيحة الفرو، ما أضفى على الإطلالة لمسة من الأناقة والفخامة.

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل شفاف باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

وفقا لموقع "verywellmind"، اللون البنفسجي الفاتح يمنح مرتديه مظهرا ناعما وجذابا، كما يمكن تنسيقه مع اللون الأسود بسهولة، كما فعلت الفنانة جومانا حيث منحها إطلالة منظمة لأن الأسود يضيف لمسة من الجاذبية والرقي إلى اللوك.

