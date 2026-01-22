تألقت النجمة كارولين عزمي في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة وبسيطة، خلال عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت كارولين توب ضيق بأكمام طويلة ولون بني غامق جذاب، يتميز بقصة غير متماثلة عند الرقبة.

ونسقت التوب مع بنطلون جينز أزرق داكن ذو أرجل واسعة وقصة عالية الخصر (wide-leg).

وأكملت إطلالتها بعقد بسيط وناعم متعدد الطبقات يزين منطقة العنق، وحقيبة يد كبيرة من الجلد باللون البني الفاتح أو البرتقالي المحروق، كما ارتدت ساعة يد أنيقة وإسوارة بسيطة.

وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلاً على كتفيها بشكل طبيعي، واعتمدت مكياجاً ناعماً يبرز ملامحها الجذابة.

اللون البني من الألوان الحيادية والطبيعية، وله دلالات إيجابية متعددة في عالم الأزياء يمنح الشعور بالدفء والأمان، ويرتبط اللون البني بالأرض والطبيعة، مما يمنح شعوراً بالراحة.

وعلى الرغم من حياديته، إلا أن اللون البني الغامق يرمز إلى القوة والسلطة والكرامة والموثوقية.

ويضفي اللون البني لمسة من الرقي والنضج على الإطلالة، كما أنه لون عملي للغاية وسهل التنسيق مع العديد من الألوان الأخرى، مثل الأزرق الداكن أو البيج أو الأخضر.