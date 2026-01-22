تألقت الفنانة ياسمين رئيس بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين رئيس بـفستان أبيض أنيق وراقٍ للغاية، يتميز بكاب قصير مطرز بالخرز وحبات اللؤلؤ يغطي الأكتاف والصدر وياقة عالية، مما يضفي عليها طابعًا ملكيًا وساحرًا.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع لون بشرتها، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أسورة، وساعة يد، بالإضافة إلى حلق ألماس.

وفي عالم الموضة"instyle"، يرمز اللون الأبيض يعد الأبيض تقليديًا اللون الذي يرمز إلى النقاء والبراءة، ويمثل البساطة والنظافة، ويستخدم غالبًا لخلق إحساس بالاتساع والجمال النقي.