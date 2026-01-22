إعلان

"لوك جذاب".. ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : نرمين ضيف الله

05:37 م 22/01/2026 تعديل في 05:37 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إطلالة أنيقة بلمسة عصرية.. ياسمين رئيس تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها
  • عرض 3 صورة
    إطلالة أنيقة بلمسة عصرية.. ياسمين رئيس تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة ياسمين رئيس بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين رئيس بـفستان أبيض أنيق وراقٍ للغاية، يتميز بكاب قصير مطرز بالخرز وحبات اللؤلؤ يغطي الأكتاف والصدر وياقة عالية، مما يضفي عليها طابعًا ملكيًا وساحرًا.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع لون بشرتها، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أسورة، وساعة يد، بالإضافة إلى حلق ألماس.

وفي عالم الموضة"instyle"، يرمز اللون الأبيض يعد الأبيض تقليديًا اللون الذي يرمز إلى النقاء والبراءة، ويمثل البساطة والنظافة، ويستخدم غالبًا لخلق إحساس بالاتساع والجمال النقي.

ياسمين رئيس موضة اللون الأبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لبسمة بوسيل أثارت الجدل
زووم

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لبسمة بوسيل أثارت الجدل

بعد اكتساح أنجولا.. منتخب مصر يتأهل إلى الدور الرئيسي بأمم أفريقيا لكرة
رياضة عربية وعالمية

بعد اكتساح أنجولا.. منتخب مصر يتأهل إلى الدور الرئيسي بأمم أفريقيا لكرة
قرار عاجل من الجنح في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"
حوادث وقضايا

قرار عاجل من الجنح في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"
رغم تراجع ترامب عن تهديداته.. مسؤولون أوروبيون: ما زلنا في حالة تأهب بشأن
شئون عربية و دولية

رغم تراجع ترامب عن تهديداته.. مسؤولون أوروبيون: ما زلنا في حالة تأهب بشأن
لن تصدقها.. 5 علامات تكشف عسل النحل غير الأصلي
نصائح طبية

لن تصدقها.. 5 علامات تكشف عسل النحل غير الأصلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك