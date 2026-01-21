تفوقت على جورجينا.. 20 صورة لأكثر عارضة أزياء متابعة على "إنستجرام"

تألقت عارضة الأزياء والإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت أنابيلا بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا جاء مزيجا من تدرجات اللون الوردي والبنفسجي والأخضر، ما أضفى على اللوك لمسة ناعمة.

تميز الفستان بتصميم ياقة عالية، وزُين بتطريزات لامعة، لتمنح الإطلالة بريقا وجاذبية.

كما أبرز التصميم قوامها بأسلوب أنثوي راقٍ، ليمنح طابعا ساحرا يجمع بين الرقي والنعومة.

الفستان من توقيع المصمم اللبناني جورج حقيبة.

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، ووضعت أحمر شفاه وردي، من تنفيذ خبيرة التجميل جويس عبده.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي بواسطة المصفف رنزي زغيب.

ونسقت مع اللوك كلاتش باللون الفضي اللامع، يتناسب مع لون الفستان.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

اقرأ أيضا:

خطفت الأنظار.. أسماء جلال بفستان جذاب في حفل Joy Awards

بالأسود.. لبلبة بإطلالة جذابة في في حفل Joy Awards

بلون شعر غريب.. إطلالة غير تقليدية لـ رامز جلال في حفل Joy Awards

ساحرة وجذابة.. 5 صور لـ درة في حفل Joy Awards

خطفت الأنظار بجمالها.. هاندا أرتشيل بإطلالة ساحرة في حفل Joy Awards