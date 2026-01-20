أية عبد الرازق بإطلالة جريئة.. تفاصيل اللوك

ظهرت الفنانة أية عبد الرازق بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ارتدت أية فستان طويل باللون الأبيض بقصة "الكب" مزينا بتطريزات باللون الفضي، من تصميم "KIYAT".

واعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون البيج، بواسطة خبيرة التجميل "رقية الجهيمي".

وتركت أية خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها، بواسطة مصففة الشعر "oh hairstylist".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وأسورة، من تصميم "danibydanielk".