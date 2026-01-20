إعلان

أية عبد الرازق بإطلالة جريئة.. تفاصيل اللوك

كتب : شيماء مرسي

04:26 م 20/01/2026
    الفنانة أية عبد الرازق (3)
    الفنانة أية عبد الرازق (5)
    الفنانة أية عبد الرازق (4)
    الفنانة أية عبد الرازق (6)
    الفنانة أية عبد الرازق (7)

ظهرت الفنانة أية عبد الرازق بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ارتدت أية فستان طويل باللون الأبيض بقصة "الكب" مزينا بتطريزات باللون الفضي، من تصميم "KIYAT".

واعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون البيج، بواسطة خبيرة التجميل "رقية الجهيمي".

وتركت أية خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها، بواسطة مصففة الشعر "oh hairstylist".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وأسورة، من تصميم "danibydanielk".

الفنانة أية عبد الرازق أية عبد الرازق على إنستجرام إطلالة أية عبد الرازق أية عبد الرازق بإطلالة جريئة

