داليا البحيري بإطلالة كاجوال أنيقة.. كيف نسقتها؟

كتب : شيماء مرسي

02:53 م 20/01/2026
    داليا البحيري (1)
    داليا البحيري (3)
    داليا البحيري (4)
    داليا البحيري (5)
    داليا البحيري (2)
    داليا البحيري (6)

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة داليا البحيري بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ظهرت داليا بـ بليزر باللون الأسود ونسقت معه توب بنفس اللون وبنطلون جينز باللون البيج.

وفقا لـ "فوج"، اللون الأسود رمز للفخامة والرقي، ويضفي على الإطلالة مظهرا أنيقا بدون مجهود كبير.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت داليا أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون الأسود وقبعة باللون البيج ونظارة شمسية باللون الأسود.

داليا البحيري إنستجرام إطلالة كاجوال

