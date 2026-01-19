كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026

أطلت الفنانة مي عز الدين بإطلالة ساحرة، وذلك من خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ارتدت مي فستان قصير باللون الأحمر مصنوع من قماش المخمل، من تصميم مصممة الأزياء منى جودة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بألوان النيود، بواسطة الميكب أرتيست "نهى عز الدين".

واختارت مي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة، بواسطة مصفف الشعر "مصطفى لطفي".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم وساعة يد وحلق، من تصميم "robertocoin".