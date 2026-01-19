إعلان

مي عز الدين بلوك ساحر.. إليك تفاصيل الإطلالة

كتب : شيماء مرسي

12:56 م 19/01/2026 تعديل في 12:56 م
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مي عز الدين وزوجها
  • عرض 6 صورة
    مي عز الدين بفستان باللون الأحمر الناري
  • عرض 6 صورة
    مي عز الدين بلوك ساحر
  • عرض 6 صورة
    إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
  • عرض 6 صورة
    مي عز الدين

أطلت الفنانة مي عز الدين بإطلالة ساحرة، وذلك من خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ارتدت مي فستان قصير باللون الأحمر مصنوع من قماش المخمل، من تصميم مصممة الأزياء منى جودة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بألوان النيود، بواسطة الميكب أرتيست "نهى عز الدين".

واختارت مي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة، بواسطة مصفف الشعر "مصطفى لطفي".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم وساعة يد وحلق، من تصميم "robertocoin".

مي عز الدين عيد ميلاد مي عز الدين إطلالات النجمات

