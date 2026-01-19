إعلان

خطفت الأنظار بالأبيض.. ياسمين رئيس بلوك جذاب

كتب : شيماء مرسي

12:41 م 19/01/2026 تعديل في 12:49 م
تألقت الفنانة ياسمين رئيس بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ظهرت ياسمين بفستان طويل باللون الأبيض مزينا بتطريزات باللون الفضي عند منطقة الصدر ومزود بإكستنشن بنفس اللون، من تصميم

"سعيد كوبيسي".

واعتمدت ياسمين مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود وآي شادو باللون البني، بواسطة خبيرة التجميل "رؤى محمد".

واختارت ياسمين أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجذابة، بواسطة مصفف الشعر "بيان ناصر".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم وساعة يد وحلق، من تصميم "robertocoin".

ياسمين رئيس إطلالة جذابة إنستجرام

