اللون الأسود يسيطر على إطلالات النجمات في حفل Joy Awards- من الأجمل؟

أطلت الفنانة هند عبدالحليم، بلوك جريء وملفت، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت هند عبد الحليم في أحدث إطلالاتها بفستان بني فاتح أنيق وجذاب، الفستان بقصة ضيقة، وبأكمام طويلة وياقة عالية، مزين بنقوش جاكار هندسية متكررة بلون أغمق قليلاً.

واعتمدت مكياجا بألوان النيود يتناسب مع درجات بشرتها، واختارت تسريحة الشعر الإنسيابي، على الجانبين بشكل أنيق.

وفقاً مجلة "Elle"، يحمل اللون البني الفاتح دلالات قوية في عالم الموضة، ويرتبط اللون البني، بمختلف درجاته، بالطبيعة والأرض، مما يمنح إحساساً بالدفء والاستقرار ، ويُعتبر اللون البني الفاتح لوناً حيادياً أنيقاً يضفي لمسة من البساطة الراقية والهدوء على الإطلالة.

كما برز اللون البني الفاتح ودرجات الـ"موكا موس"، و"الكاميل" (Camel) كألوان أساسية ورائجة في مجموعات خريف وشتاء 2025، لكونها تضفي شعوراً بالراحة والدفء.