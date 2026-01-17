فستان حورية البحر.. إطلالة ساحرة لـ مي عمر في حفل Joy Awards

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة مُلفتة، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ارتدت نسرين فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، بقصة ضيقة أبرزت قوامها، وبتصميم واسع عند الأسفل.

جاء الجزء العلوي من الفستان بياقة عالية عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا قويا يتناسب مع لون الفستان.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بشكل انسيابي.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق وأسورة.