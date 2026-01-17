إعلان

فستان ضيق وجريء.. نسرين طافش بإطلالة ملفتة في حفل Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

07:45 م 17/01/2026
    نسرين طافش بإطلالة ملفتة

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة مُلفتة، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ارتدت نسرين فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، بقصة ضيقة أبرزت قوامها، وبتصميم واسع عند الأسفل.

جاء الجزء العلوي من الفستان بياقة عالية عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا قويا يتناسب مع لون الفستان.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بشكل انسيابي.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق وأسورة.

نسرين طافش بإطلالة ملفتة

