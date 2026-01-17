إعلان

فستان بقصة الكب.. ياسمينا العبد تتألق بالأسود في حفل Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

07:03 م 17/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    ياسمينا العبد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ظهرت الفنانة ياسمينا العبد بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

تألقت ياسمينا مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بأنه بقصة الكب وبتصميم انسيابي على الجسم.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة، بالإضافة إلى ساعة يد.

ياسمينا العبد طلالة ياسمينا العبد فل JOY AWARDS

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تبدأ من 24 جنيها.. أسعار ياميش رمضان في 4 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 24 جنيها.. أسعار ياميش رمضان في 4 متاجر شهيرة

غدًا.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق في الإسكندرية لمدة 16 ساعة
أخبار المحافظات

غدًا.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق في الإسكندرية لمدة 16 ساعة
صعود كبير للمؤشر الرئيسي للبورصة خلال أسبوع.. فما الأسباب؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

صعود كبير للمؤشر الرئيسي للبورصة خلال أسبوع.. فما الأسباب؟ خبراء يجيبون
لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 نيجيريا.. خطأ للفراعنة من على حدود منطفة الجزاء
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 نيجيريا.. خطأ للفراعنة من على حدود منطفة الجزاء
شروط الاستفادة من ميزة السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي
أخبار العقارات

شروط الاستفادة من ميزة السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

0 0
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
لحظة بلحظة.. مصر ضد نيجيريا