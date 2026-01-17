فستان بقصة الكب.. ياسمينا العبد تتألق بالأسود في حفل Joy Awards



ظهرت الفنانة ياسمينا العبد بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

تألقت ياسمينا مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بأنه بقصة الكب وبتصميم انسيابي على الجسم.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة، بالإضافة إلى ساعة يد.