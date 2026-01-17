درة ساحرة.. 20 صورة لفساتين بقصة الأميرات في الأسابيع الأولى من 2026

حرصت العديد من النجمات على الظهور بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات حفل جوائز "Joy Award" في نسخته الخامسة لعام 2026.

وقبل انطلاق الدورة الجديدة، إليكم أجرأ الإطلالات التي شهدتها الدورة السابقة من الحفل.

نادين نسيب نجيم

تألقت الفنانة نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا طويلا بقصة الكب الشفافة، مصنوعا من الدانتيل والتل عند الأكتاف، وجاء ضيقا على الجسم ليبرز قوامها، من تصميم دار الأزياء الإيطالية "Giambattista Valli Paris". واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة شعر مرفوعة بواسطة المصفف ميشيل لايون، وأكملت اللوك بمجوهرات فاخرة "Tiffany & Co".

سيرين عبد النور

خطفت الفنانة سيرين عبد النور الأنظار بإطلالة جريئة بفستان أسود طويل بقصة الكتف الواحد، مزين بالكامل بتطريزات فضية لامعة، مع فتحة ساق جريئة وقصة منفوشة من الأسفل، من توقيع المصمم اللبناني سيدريك حداد، ووضعت مكياجا قويا بأحمر شفاه ناري، وتسريحة شعر "ذيل الحصان"، مع مجوهرات ماسية من "شورباد".

جومانا مراد

اختارت الفنانة جومانا مراد فستانا أنيقا يجمع بين اللونين البيج والفضي، تميز بقصة ضيقة ومكشوفة عند منطقة الصدر، ونسقت معه شالا بصيحة الفرو، ما أضفى لمسة فاخرة على إطلالتها.

عفراء ساراتش أوجلو

ظهرت الممثلة التركية عفراء ساراتش أوجلو بفستان أخضر شفاف من تصميم "جوتشي"، بقصة صدر مفتوحة أبرزت جرأة التصميم، مع تسريحة شعر منسدلة ومكياج ناعم متناسق مع لون بشرتها.

زينة مكي

اختارت الممثلة والمخرجة اللبنانية زينة مكي فستانا طويلا شفافا باللون البيج، مزينا بتطريزات لامعة وبقصة "أوف شولدر"، من تصميم جورج حبيقة، وتنسيق الاستايلست إبراهيم فخر الدين، واعتمدت مكياجا ترابيا من تنفيذ خبيرة التجميل مايا يامين، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي بشكل منسدل على الجانبين بواسطة المصفف جورج المندلق.

نادية الجندي

كما تألقت الفنانة الجندي بلوك مُلفت مرتدية فستان طويل بقصة ضيقة على الجسم وبصيحة "الهاف ستومك" ومصنوعا من خامة المخمل باللون البرجندي، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

رشا مهدي

اختارت رشا مهدي فستانا مخمليا طويلا وضيقا بقصة الكب وفتحة ساق جريئة، ونسقت معه قفازات طويلة من نفس الخامة واللون، مع إكسسوار ذهبي على شكل عقرب مرصع بالكريستالات، ومكياج ترابي وتسريحة شعر منسدلة.

نور الغندور

ظهرت الفنانة نور الغندور بفستان طويل باللون البرجندي، بقصة ضيقة أبرزت قوامها ومنحت الإطلالة طابعا جريئا، مع مكياج قوي وتسريحة شعر منسدلة، وأكملت اللوك بمجوهرات أنيقة من "Tiffany & Co".