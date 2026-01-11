تألقت الفنانة ميس حمدان بإطلالة مختلفة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت ميس مرتدية جاكيت أسود واسعاً، وتحته توب من الدانتيل الأسود، واختارت تصفيف شعرها بقصة "بوي كت" قصيرة جداً.

واختارت مكياج شفاه بلون غامق ولامع، مع تركيز على العينين برموش كثيفة، وتضع حلقات في أذنيها.

ووفق "Harper's Bazaar"، في عالم الموضة، يعتبر الجمع بين اللون الأسود وقصة الشعر القصيرة مزيجاً يحمل دلالات قوية منها الأناقة والسلطة، اللون الأسود يرمز إلى القوة والسلطة والرقي.

وقصة الشعر القصيرة، خاصة "البوي كت"، غالباً ما تُفسر في صحف الموضة كرمز لـ التحرر، وبداية جديدة، والتخلص من القيود التقليدية.