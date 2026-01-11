إعلان

إطلالة غير تقليدية.. ميس حمدان تختار تسريحة شعر لافتة

كتب : نرمين ضيف الله

03:30 م 11/01/2026 تعديل في 03:52 م

الفنانة ميس حمدان (6)

تألقت الفنانة ميس حمدان بإطلالة مختلفة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت ميس مرتدية جاكيت أسود واسعاً، وتحته توب من الدانتيل الأسود، واختارت تصفيف شعرها بقصة "بوي كت" قصيرة جداً.

واختارت مكياج شفاه بلون غامق ولامع، مع تركيز على العينين برموش كثيفة، وتضع حلقات في أذنيها.

ووفق "Harper's Bazaar"، في عالم الموضة، يعتبر الجمع بين اللون الأسود وقصة الشعر القصيرة مزيجاً يحمل دلالات قوية منها الأناقة والسلطة، اللون الأسود يرمز إلى القوة والسلطة والرقي.

وقصة الشعر القصيرة، خاصة "البوي كت"، غالباً ما تُفسر في صحف الموضة كرمز لـ التحرر، وبداية جديدة، والتخلص من القيود التقليدية.

⭕ ميس حمدان في جلسة تصوير بالأبيض والأسود

ميس حمدان ميس حمدان تخطف الأنظار بإطلالة جريئة تسريحة شعر جريئة

