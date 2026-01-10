فستان أحمر من المخمل.. معلومات وصور عن إطلالة إليسا

في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ82 لعام 2025، تألقت العديد من النجمات على السجادة الحمراء، لكن بعض الإطلالات تميزت بالجرأة والتميز، ما جعلها الأكثر لفتا للأنظار.

وقبل انطلاق النسخة الـ83 من الحفل يوم الأحد المقبل، 11 يناير، إليكم أجرأ الإطلالات التي خطفت الأضواء في الدورة السابقة، وفقا لمجلة "vogue".

نيكول كيدمان

تألقت الممثلة والمنتجة الأسترالية بإطلالة لافتة، إذ اختارت فستانا طويلا باللون الفضي اللامع، جاء بتصميم الظهر المكشوف، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة.

سينثيا إريفو

اعتمدت الممثلة البريطانية إطلالة جريئة بفستان أسود لامع متعدد الطبقات، مكشوف عند منطقة الصدر والظهر، مع تسريحة شعر مرفوعة ومجوهرات بسيطة مكونة من أقراط طويلة.

مايلي سايروس

ظهرت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية بفستان أسود ضيق بتصميم "الهاف ستومك" ومكشوف عند منطقة الصدر والظهر، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة، ونسقت مع إطلالة نظارة شمسية باللون الأسود.

كيلسي ميريت

اختارت عارضة الأزياء الفلبينية-الأمريكية فستانا طويلا باللون البيج بقصة ضيقة على الجسم ومكشوف عند الصدر، مع مكياج ترابي ومجوهرات تشمل قلادة وأسورة وخاتم، لتبرز جمالها الطبيعي بأسلوب أنيق وجذاب.

مونيكا باربارو

تألقت الممثلة الأمريكية مونيكا باربارو بفستان فضي شفاف طويل بقصة انسيابية على الجسم، مع مكياج نيود وتسريحة شعر منسدلة على الكتفين، وزينت الإطلالة بعقد فاخر وخاتم.

كيري راسل

اختارت الممثلة الأمريكية كيري راسل فستانا أبيض طويل بقصة واسعة وانسيابية، مكشوف عند الصدر ومزود بفتحة ساق جريئة، مع حزام عند الخصر، ومكياج ترابي، وحذاء أسود.

رايتشل بروسناهان

ظهرت الممثلة الأمريكية رايتشل بروسناهان فستان أخضر طويل بقصة "الكاب" وفتحة ساق جريئة، مع مكياج ترابي وتسريحة شعر منسدلة، مزينة بقلادة وحلق لتكتمل إطلالتها.

هايدي كلوم

اختارت عارضة الأزياء الألمانية-الأمريكية فستانا طويلا اللون مينت جرين بتصميم "الهاف ستومك" ومكشوف عند الصدر وشفاف من الأسفل، مع شعر منسدل ومكياج ناعم، وأكملت الإطلالة بكلاتش فضي لامع، لتظهر بإطلالة جريئة وأنيقة.