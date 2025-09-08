إعلان

خطفت الأنظار في حفل زفافها.. من هي البلوجر حصة الصانع؟

02:00 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
كتبت- أسماء مرسي:

خطفت البلوجر السعودية حصة الصانع الأنظار بجمالها وأناقتها وإطلالتها الساحرة في حفل زفافها الفاخر، الذي أُقيم في جزيرة إيبيزا الإسبانية، وسط أجواء من البهجة والفخامة.

وتألقت "حصة" بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة الـV من الأمام والخلف، واختارت طرحة من الدانتيل لتعطي لمسه أنيقة للفستان.

كما اعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، يتناسب مع إطلالتها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وخاتم.

في هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز معلومات عنها، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- حصة الصانع، بلوجر سعودية.

- ابنة الدكتور أسامة الصانع.

- قدم لها الدعم والمساندة في مسيرتها نحو النجاح.

- لديها شقيقة تُدعى ريم الصانع.

- تشتهر بتقديمها المحتوى المتعلق بالموضة والأزياء.

- تحرص حصة على مشاركة متابعيها بلقطات من حياتها اليومية وأحدث إطلالاتها.

- يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" 94 ألف متابع.

- مؤخرا، احتفلت بزفافها في حفل ضخم أُقيم في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

البلوجر السعودي البلوجر حصة الصانع إطلالتها الساحرة حفل زفافها جزيرة إيبيزا الإسبانية
