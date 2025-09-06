كتبت- نرمين ضيف الله:

في مدينة البندقية العائمة، وفي ليلة اتسمت بالفخامة والرومانسية، تألق ثنائيات النخبة الفنية في مهرجان فينيسيا 2025 كأنهم أمراء وأساطير على السجادة الحمراء، حيث خطفت الإطلالات الفاخرة الأنظار بجمالها وأناقتها.

وشهد المهرجان لحظات استثنائية للثنائيات التي أبهرت الحضور بمزيج من الأنوثة والرقي، فقد كانت كل خطوة بمثابة عرض رمزي للرومانسية، إذ تزين الأزواج بمجوهرات فاخرة وتصاميم مستوحاة من الأناقة الكلاسيكية، فتحولت السجادة الحمراء إلى مسرح للأناقة الزوجية والجاذبية الراقية.

في هذا التقرير نستعرض أبرز إطلالات "الكابلز" بصيحات متكاملة خرجت من صفحات المجلات إلى أرض الواقع، لتخلد لحظات السحر والجاذبية، وفقًا لمجلات Harper's BAZAAR وVanity Fair وNews.

أمل وجورج كلوني

ظهرت أمل بفستان زهري فوشيا من Jean‑Louis Scherrer مع ذيل درامي، مزين بمجوهرات ذهبية فاخرة.

أما جورج، فكان في طلة مثالية بتوكسيدو أسود كلاسيكي، مع لمسة مفعمة بالرومانسية أثناء تبادلهما النظرات الحانية.

إيما ستون وزوجها

ظهرت إيما ستون وهي تتألّق بفستان طويل فضي مع تنورة فقاعة أنيقة، ينساب برقة كأنه نجمة في السماء، بينما ارتدى زوجها زيًّا رسميًّا أسود، مما شكّل ثنائية تجمع بين البساطة واللمعان.

آدم ساندلر وعائلته

ظهرت العائلة بالكامل في لحظة امتزجت فيها الحميمية بالأناقة ساندلر اختار توكسيدو كلاسيكي، في حين وصلدته زوجته وابنتاه بإطلالات متناسقة رسمت لوحة ضمّت الحب والعائلة على السجادة.

أندرو جارفيلد ومونيكا باربارو

برز الثنائي بتنسيق ذكي لطرز ديور من توقيع جوناثان أندرسون، حيث حمل كلٌ منهما روح الأناقة الخاصة، مع الحفاظ على حس الذوق المشترك.

