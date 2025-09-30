إعلان

غفران محمد بإطلالة جريئة.. لماذا اختارت اللون الأصفر؟

كتب : مصراوي

04:26 م 30/09/2025
  • عرض 3 صورة
    الفنانة غفران محمد
تألقت الفنانة غفران محمد بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويمنح اللون الأصفر مرتديه لمسة من الجاذبية والأناقة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه مع الأحذية والإكسسوارات، كما فعلت الفنانة غفران محمد.

وأطلت غفران بفستان قصير باللون الأصفر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت غفران أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها ياكسسورات ماسية حلق وخاتم وأسورة.

غفران محمد بإطلالة جريئة إطلالة غفران محمد غفران محمد على إنستجرام القنانة غفران محمد

فيديو قد يعجبك:



أخبار

الثانوية العامة

