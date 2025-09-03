إعلان

بصيحة الظهر المكشوف.. إطلالة ريم مصطفي في أحدث ظهور

04:18 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
    إطلالة ريم مصطفي
كتبت- أسماء مرسي:


تألقت الفنانة ريم مصطفي بإطلالة مُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهرت ريم مرتدية فستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف وبقصة واسعة من أسفل.


واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.


وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من أسورة، وحلق.


ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود.


وفقا لموقع "redonline"، تمنح تسريحة الشعر المنسدل على الكتفين إطلالة طبيعية وناعمة، كما أنها خيارا مثاليا لمن تبحث عن مظهر عفوي وجذاب، حيث تضفي على الوجه لمسة من الأناقة.


تتميز هذه التسريحة بأنها تتناسب مع جميع أنواع الشعر، سواء كان طويلا أو قصيرا، كما أنها لا تحتاج إلى وقت أو جهد كبير في التصفيف، ما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي وفي مختلف المناسبات.

إطلالة ريم مصطفي ريم مصطفي
