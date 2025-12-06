إعلان

إطلالة كاجوال.. إلهام شاهين تتألق في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

09:40 م 06/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 4 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 4 صورة
    إلهام شاهين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة كاجوال أنيقة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

أطلت إلهام مرتدية جاكيت قصير باللون البيج، ونسقت معه توب بنفس اللون وبنطلون أسود.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت إلهام تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي اللامع، وحقيبة باللون الأسود.

إلهام شاهين إطلالة إلهام شاهين مهرجان البحر الأحمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الاتصالات يزف بشرى للمواطنين: لن تحتاج لمستندات ورقية عند تجديد رخصتك
مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026
تعيينات جديدة بـ"الكهرباء".. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة 2025