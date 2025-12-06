إطلالة كاجوال.. إلهام شاهين تتألق في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر
كتبت- أسماء مرسي:
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة كاجوال أنيقة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.
أطلت إلهام مرتدية جاكيت قصير باللون البيج، ونسقت معه توب بنفس اللون وبنطلون أسود.
واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.
واختارت إلهام تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.
ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي اللامع، وحقيبة باللون الأسود.