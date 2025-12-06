إعلان

بقصة الكب.. ريم سامي بإطلالة جريئة في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

09:24 م 06/12/2025
    ريم سامي

تألقت الفنانة ريم سامي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

ظهرت ريم مرتدية فستان طويل باللون الأخضر الفاتح بقصة الكب وبتصميم انسيابي على الجسم، كما تميز بأنه مزينا بتطريزات بالكامل.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع بشرتها ولون الفستان، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت ريم تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

