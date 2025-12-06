بقصة الكب.. ريم سامي بإطلالة جريئة في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر

إطلالة كاجوال.. إلهام شاهين تتألق في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر

تألقت الفنانة ريم سامي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

ظهرت ريم مرتدية فستان طويل باللون الأخضر الفاتح بقصة الكب وبتصميم انسيابي على الجسم، كما تميز بأنه مزينا بتطريزات بالكامل.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع بشرتها ولون الفستان، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت ريم تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.