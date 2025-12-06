"فستان ذهبي ومكياج نيود".. إطلالة ساحرة لـ ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بإطلالة ساحرة ومميزة، وذلك خلال عدة صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ياسمين مرتدية فستان طويل باللون الذهبي بقصة انسيابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وعدة أساور.

وفقا لموقع "coveti"، ارتداء فستان باللون الذهبي يجعل الإطلالة متألقة وجذابة، كما أنه يمنح مرتديه شعورا بالثقة بالنفس والأناقة.

ويضيف هذا اللون أيضا لمسة من الجاذبية على المظهر، ويجذب الانتباه بطريقة أنيقة.