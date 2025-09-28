إعلان

نورهان منصور بفستان جريء في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

04:30 م 28/09/2025
    نورهان منصور بفستان جريء
أطلت الفنانة نورهان منصور بإطلالة جريئة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتمنح صيحة الكتف الواحد مرتديها لمسة من الجاذبية والأناقة، وأيضا يمكن تنسيقها مع العديد من الإكسسوارات.

وظهرت نورهان بفستان طويل جريء "كت" بصيحة الكتف الواحد باللونين الأسود والأحمر.

واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت نورهان تصفيفة الشعر المنسدلة على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

