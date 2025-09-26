إعلان

عبير صبري تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها.. سر اللوك

كتب- محمود عبده:

09:06 ص 26/09/2025
خطفت الفنانة عبير صبري الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة وبسيطة، خلال افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأبيض مكشوف الكتفين أوف شولدر.

التصميم انسدل بانسيابية على قوامها ليمنحها إطلالة أنثوية راقية. واختارت عبير تسريحة شعر منسدلا الطبيعي المنسدل بحرية، ما أضفى على مظهرها حيوية وبساطة.

أما مكياجها فجاء ناعمًا، ركز على إظهار ملامحها بلمسات طبيعية تبرز إشراقتها.

بهذا اللوك، جمعت عببر بين الرقي والبساطة، لتثبت مجددًا أنها تخطف الأنظار.

