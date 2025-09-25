صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة من Fendi في أسبوع الموضة بميلانو

كتبت- نرمين ضيف الله

ظهرت الفنانة صبا مبارك في أسبوع الموضة بميلانو بإطلالة أنيقة تحمل توقيع دار Fendi.

ارتدت فستان قصير باللون الرمادي الداكن بتصميم قميص كلاسيكي مع ياقة مغلقة وحزام رفيع يحدد الخصر، ما منحها مزيجًا من البساطة والفخامة.

نسّقت معه حقيبة من Fendi باللون البيج مزينة بتعليقة فرو مميزة بألوان زاهية أضافت لمسة مرحة للوك.

واختارت صبا حذاء بوت جلدي عالي باللون البني الداكن مع نقشة هندسية بدرجات مختلفة، ليمنح الإطلالة جرأة عصرية.

أما من الناحية الجمالية، فتركت شعرها الطويل مموجًا بحرية، مع مكياج ناعم يركز على العيون والشفاه الوردية.

دلالات الإطلالة وفق صحف عالمية:

الإطلالة تعكس مزيجًا من القوة والأنوثة، حيث جمعت بين الطابع الكلاسيكي والأناقة العملية العصرية التي تناسب أجواء عروض الأزياء العالمية.