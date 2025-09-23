إعلان

نادية الجندي بإطلالة أنيقة.. لماذا اختارت اللون الأسود؟

كتبت- شيماء مرسي

04:09 م 23/09/2025
ظهرت الفنانة نادية الجندي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويمنح اللون الأسود مرتديه لمسة من الجاذبية والأناقة، وأيضا يمكن تنسيقه مع الأحذية والإكسسوارات، كما فعلت الفنانة نادية الجندي.

وارتدت نادية توب باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها بنطلون جلد بنفس لون التوب.

واعتمدت نادية مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت نادية أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة.

وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم وحلق.

