باللون الأزق الملكي.. نرمين الفقي تتألق بفستان قصير

كتبت- أسماء العمدة:

ظهرت الفنانة نرمين الفقي مرتدية فستان مخملي باللون الأزرق الملكي، يتميز بقصّة أوف شولدر مع فتحة رقبة على شكل حرف V تعكس أنوثة رقيقة، الفستان جاء ضيقًا ليبرز قوامها، مع لمسة من الانسيابية التي أضافت فخامة راقية.

اعتمدت تسريحة شعر نصف مرفوع مع خصلات منسدلة برقة على الجانبين، مما منحها إطلالة شبابية ناعمة، أما المجوهرات، فقد اختارت عقد بسيط مرصع بحجر أزرق متناسق مع لون الفستان، إلى جانب إكسسوارات أنيقة في اليد لتكمل الطابع الكلاسيكي.

الإطلالة جمعت بين الفخامة والبساطة، وعكست حضورًا أنثويًا جذابًا يليق بالأجواء الملكية للفنانة