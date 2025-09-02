إعلان

ياسمين صبري بإطلالة ساحرة.. ما سر ارتدائها اللون الأسود؟

08:47 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
    ياسمين صبري
    ياسمين صبري
كتبت- شيماء مرسي

شاركت الفنانة ياسمين صبري مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

وقد يساعد ارتداء اللون الأسود المرأة على الظهور بمظهر جذاب ورشيق وأنيق.

ويمكن للمرأة اعتماد المكياج بدرجات النيود مع الفساتين باللون الأسود، وفقا لموقع "instyle".

وتألقت ياسمين بفستان قصير باللون الأسود مزود بحزام عند منطقة الخصر.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللونين الأبيض والأسود وحقيبة يد بنفس لون الفستان.

واختارت ياسمين أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من عدة خواتم وساعة يد وأسورة.




ياسمين صبري إطلالة ياسمين صبري
