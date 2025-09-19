جمالها رهيب.. 10 صور لأجمل إطلالات عارضة الأزياء جيجي حديد

خطفا الأنظار في أسبوع الموضة.. معلومات عن الملياردير جيف بيزوس وزوجته

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد خلال مشاركتها في عروض أسبوع الموضة في نيويورك، حيث خطفت الأنظار بمجموعة من الإطلالات المبهرة والمميزة.

في هذا الصدد، نستعرض لكم أجمل إطلالات لعارضة الأزياء جيجي حديد: فستان منقوش ارتدت جيجي فستاناً طويلاً مزيج من الألوان الأبيض والأسود والرمادي والأخضر، بتصميم ضيّق بقصة انسيابية، مزينا بنقوشات متعددة ، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياج بدرجات النيود.



فستان أبيض قصير أطلت بإطلالة ناعمة وأنثوية بفستان أبيض قصير فوق الركبة، مزين بتطريزات براقة، ونسقت معه حذاء باللون الأصفر، واحتفظت بشعرها منسدلا على كتفيها.

جاكيت بيج لفتت الأنظار بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت جاكيت طويل باللون البيج مع أكمام منفوشة، ونسقت معه حزام خصر بنفس اللون. وأضافت لمسة أنيقة للإطلالة بالحذاء الأبيض والحقيبة البيج، بينما جاء مكياجها قويا بأحمر شفاه ناري جريء.

فستان برتقالي ارتدت جيجي فستانا طويلا باللون البرتقالي، بتصميم ضيق، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياج بدرجات النيود.

فستان أحمر بقصة حورية البحر تألقت بفستان أحمر طويل بتصميم "حورية البحر"، اختارت تسريحة الشعر المنسدل، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

جامبسوت ذهبي لامع كما اختارت الظهور بإطلالة مميزة، إذ أطلت جامبسوت باللون الذهبي مزينا بتطريزات لامعة، ونسقت معه كلاتش بنفس اللون، واعتمدت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها بشكل عفوي.

بدلة باللون الأبيض اختارت بدلة باللون الأبيض بتصميم أنيق، ونسقتها مع مكياج قوي تميز بأحمر شفاه ناري، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع.