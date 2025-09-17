إعلان

هند صبري بإطلالة جذابة.. كيف نسقت اللوك؟

09:30 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة هند صبري، بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت هند مرتدية بليزر باللون الأبيض، ونسقت أسفلها قميص وبنطلون أصفر.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المسندلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وحقيبة باللون الأصفر.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وعدة خواتم.

وفقا لموقع "ariarbyaria"، يُضفي البليزر لمسة أنيقة على إطلالتك، كما يمنح مرتديه شعورا بالثقة بالنفس والجاذبية.

