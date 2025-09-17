مكشوفة وملفتة.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز إيمي 2025

ماريا كاري تخطف الأنظار بإطلالتها ومجوهراتها الفاخرة في حفل أم أي 2025

كتبت- شيماء مرسي

خطفت نجمات الفن العالمية الأنظار على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز إيمي في دورته الـ 77 بإطلالات جريئة ومتنوعة.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز إيمي 2025، وفقا لمجلة "فوج".

جينا أورتيجا

ظهرت الممثلة الأمريكية جينا أورتيجا بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان طويل من "دار جيفنشي" باللون الأسود مكون من توب مصنوع من سلاسل رفيعة ومتصلة ببعضها ومزين بأحجار كبيرة لامعة وملونة بألوان مختلفة مثل الفضي، والذهبي والأحمر الداكن وجيب باللون الأسود بفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون وتركت شعرها منسدلا.

ليزا في ليفر

أطلت المغنية الكورية ليزا في ليفر فستان جريء باللون البينك بقصة "الكب" وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق.

كوينتا برونسون

ارتدت النجمة الأمريكية كوينتا برونسون فستان طويل يتميز بفتحة صدر عميقة على شكل حرف V مكشوف عند منطقة الصدر ومزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا ترابيا.

آيو إدبيري

تألقت الممثلة الأمريكية آيو إدبيري بفستان جريء باللون الأسود مزينا بالتطريزات ومصنوع من قماش شفاف أو شبكي، واعتمدت مكياجا ناعما، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.

منى كوثر عبدي

ظهرت الصحفية الأمريكية منى كوثر عبدي بفستان بقصة "الكب" قصير من الأمام وطويل من الخلف، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

كريستين بيل

ظهرت النجمة الأمريكية كريستين بيل بفستان جريء بصيحة الظهر المكشوف باللونين الأسود والفضي يتميز بأنه شفاف من الأسفل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.





