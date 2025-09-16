ماريا كاري تخطف الأنظار بإطلالتها ومجوهراتها الفاخرة في حفل أم أي 2025

ثنائيات خطفت الأنظار في حفل جوائز إيمي 2025.. من الكابل الأجمل؟

6 إطلالات خطفت الأنظار في أسبوع الموضة في نيويورك

كتبت- شيماء مرسي

خطفت المغنية الأمريكية ماريا كاري الأنظار في حفل "في أم أي 2025" الأنظار بإطلالتها الساحرة ومجوهراتها الفاخرة.

تفاصيل الإطلالة

وأطلت ماريا بـ Bodysuit قصيرة باللون الذهبي اللامع مكشوف عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ماريا مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت ماريا أن تترك شعرها منسدلا بشكل يتناسب مع إطلالتها الجريئة.

تفاصيل المجوهرات

وزينت إطلالتها بمجوهرات من الألماس الأبيض مكونة من كوليه وأقراط من دار المجوهرات الشهيرة "LEVUMA" من تصميم على خليل.ويصل وزنهما 204 قيراط ويبلع قيمتهما حوالي 10 ملايين دولار أمريكي.