بفستان جريء باللون الوردي.. أية سليم بإطلالة ملفتة

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة أية سليم بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويضيف اللون الوردي لمسة من الرقي والفخامة والجاذبية والأناقة للمرأة التي ترتديه، وفق ما كشف موقع "courtneyopalkoetiquette".

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيق هذا اللون بسهولة مع اللون الأوف وايت والأبيض والأسود.

وظهرت أية بفستان جريء "كت" باللون الوردي بصيحة الظهر المكشوف.

واعتمدت أية مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت أية أن تترك خصلات شعرها مرفوعا لأعلى، بحيث يتناسب مع إطلالتها الجريئة.