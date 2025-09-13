ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بفستان جذاب

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة ملك أحمد زاهر، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ملك مرتدية فستان طويل بقصة "الأوف شولدر" باللون الأصفر، تميز بأنه بقصة انسيابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما بألوان النيود، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة، وقلادة.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من تصميم المصممتين ياسمين وتاتيانا "مصرية وروسية".

المكياج بتوقيع خبير التجميل سالم شريف.

تسريحة الشعر من تنفيذ عمر سويسي.

بينما المجوهرات من دار "إيرام" للمجوهرات، أضافت لمسة من الفخامة والرقي.