أحمد سعد بـ “المونوكروم الأبيض” في أحدث إطلالاته

كتبت- أميرة حلمي:

اختار الفنان أحمد سعد الظهور في برنامج معكم مع منى الشاذلي بستايل يجمع بين البساطة والجرأة، من خلال اعتماد إطلالة كاملة باللون الأبيض، وهو ما يُعرف في عالم الموضة بـ”المونوكروم” (monochrome look).

ظهر مرتدياً جاكيت قطني أبيض بتصميم عملي بأكتاف مريحة، منح الإطلالة لمسة كاجوال عصرية، ونسق معه تيشرت أبيض كعنصر بسيط حافظ على الطابع المريح للإطلالة.

واعتمد البنطلون الأبيض الفضفاض نسبيًا، الذي أضاف توازنًا للإطلالة، ومنحها لمسة رياضية عملية.

الإطلالة أقرب إلى ستايل الـ athleisure "المزج بين الملابس الرياضية والكاجوال" وهو توجه عالمي رائج.