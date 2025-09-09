إعلان

بإطلالة ملكية.. داليدا خليل تخطف الأنظار في حفل زفافها

08:54 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    داليدا خليل تتألق بفستان زفاف ملكي
  • عرض 3 صورة
    داليدا خليل تخطف الأنظار في حفل زفافها
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي


احتفلت النجمة اللبنانية داليدا خليل بحفل زفافها على نيكولا زعتر في أجواء عائلية في لبنان واستطاعت أن تخطف الأنظار بإطلالتها الساحرة والجذابة.

ويضفي الدانتيل مظهرا جذابا على إطلالة المرأة، مما يجعله خيارا مثاليا لفساتين الزفاف، كما فعلت النجمة داليدا خليل.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوفر الدانتيل بأنواع وأشكال عديدة تمكن مصممين الأزياء على تنفيذ أفضل الإطلالات، وفقا لـ "فوج".

وظهرت داليدا بفستان زفاف طويل باللون الأبيض منفوش من الأسفل ونسقت أسفله توب بنفس اللون مصنوع من الدانتيل.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت داليدا مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها.


ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وأسورة وطرحة زفاف طويلة باللون الأبيض.

داليدا خليل إطلالة داليدا خليل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة