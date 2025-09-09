بإطلالة ملكية.. داليدا خليل تخطف الأنظار في حفل زفافها

كتبت- شيماء مرسي



احتفلت النجمة اللبنانية داليدا خليل بحفل زفافها على نيكولا زعتر في أجواء عائلية في لبنان واستطاعت أن تخطف الأنظار بإطلالتها الساحرة والجذابة.

ويضفي الدانتيل مظهرا جذابا على إطلالة المرأة، مما يجعله خيارا مثاليا لفساتين الزفاف، كما فعلت النجمة داليدا خليل.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوفر الدانتيل بأنواع وأشكال عديدة تمكن مصممين الأزياء على تنفيذ أفضل الإطلالات، وفقا لـ "فوج".

وظهرت داليدا بفستان زفاف طويل باللون الأبيض منفوش من الأسفل ونسقت أسفله توب بنفس اللون مصنوع من الدانتيل.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت داليدا مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها.



ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وأسورة وطرحة زفاف طويلة باللون الأبيض.