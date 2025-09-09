إعلان

هدى المفتي بإطلالة جذابة.. كيف نسقت إطلالتها؟

07:37 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    هدى المفتي
كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة هدى المفتي بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويضفي اللون الأزرق على الإطلالة مظهرا فاخرا وأنيقا، ويمنح المرأة شعورا بالجاذبية والحيوية، وفقا لـ "فوج".

وارتدت هدى فستان طويل باللونين الأزرق والأبيض وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية باللون الأسود.

واعتمدت هدى مكياجا هادئا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت هدى تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزينت إطلالتها باكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وخاتم.




