إعلان

أمينة خليل بإطلالة جريئة.. لماذا اختارت صيحة الكروب توب؟

09:36 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أمينة خليل بإطلالة جريئة
  • عرض 5 صورة
    أمينة خليل بإطلالة جريئة
  • عرض 5 صورة
    أمينة خليل بإطلالة جريئة
  • عرض 5 صورة
    أمينة خليل بإطلالة جريئة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

نشرت الفنانة أمينة خليل مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

ووفقا لموقع "allcottonandlinen"، يسهل تنسيق صيحة "الكروب توب" مع قطع ملابس أخرى، فهي تعد خيارا مثاليا في فصل الصيف.

ويمكن ارتداء الكروب توب مع العديد من القطع المختلفة، لذا فهي تناسب الإطلالات الكاجوال والمناسبات.

وأطلت أمينة بـ كروب توب باللون الأزرق ونسقت معه جيب قصير فوق الركبة بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا هادئا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أمينة تصفيفة الشعر ذيل الحصان

وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من حلق وساعة يد وخاتم وأسورة.

أمينة خليل بصيحة الكروب توب أمينة خليل بإطلالة جريئة أمينة خليل على إنستجرام إطلالة أمينة خليل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص