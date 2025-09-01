أمينة خليل بإطلالة جريئة.. لماذا اختارت صيحة الكروب توب؟

كتبت- شيماء مرسي

نشرت الفنانة أمينة خليل مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

ووفقا لموقع "allcottonandlinen"، يسهل تنسيق صيحة "الكروب توب" مع قطع ملابس أخرى، فهي تعد خيارا مثاليا في فصل الصيف.

ويمكن ارتداء الكروب توب مع العديد من القطع المختلفة، لذا فهي تناسب الإطلالات الكاجوال والمناسبات.

وأطلت أمينة بـ كروب توب باللون الأزرق ونسقت معه جيب قصير فوق الركبة بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا هادئا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أمينة تصفيفة الشعر ذيل الحصان

وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من حلق وساعة يد وخاتم وأسورة.