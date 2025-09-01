إعلان

آيتن عامر بإطلالة ناعمة.. ما سر اختيارها هذا اللون؟

09:19 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
    آيتن عامر بإطلالة ناعمة
    آيتن عامر بإطلالة ناعمة
    آيتن عامر بإطلالة ناعمة
    آيتن عامر بإطلالة ناعمة
    آيتن عامر بإطلالة ناعمة
كتبت- شيماء مرسي

شاركت الفنانة آيتن عامر مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

واللون الوردي يعكس روح المرح والبهجة ويضفي شعورا بالانتعاش والحيوية.

كما إنه لون متعدد الاستخدامات يناسب مختلف المناسبات النهارية والمسائية، ويمكن تنسيقه بسهولة مع الإكسسوارات، وفقا لـ "فوج"

وتألقت آيتن بـ توب "كت" باللون الوردي ونسقت معه بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت آيتن أن تترك شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من حلق وساعة يد وخاتم.

