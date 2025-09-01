كتبت- أسماء مرسي:

أثارت عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم وابنتها ليني جدلا واسعا على مواقع التواصل، بعد ظهورهما اللافت في فعاليات النسخة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في مدينة البندقية.

اختارتا الثنائي إطلالات جريئة مستوحاة من ملابس النوم، حيث ارتدت هايدي فستانا طويلا باللون الوردي بقصة كورسيه ضيقة وشفافة مع تصميم ظهر مكشوف.

تميز الفستان بكونه مكشوفا عند منطقة الصدر والبطن، بالإضافة إلى فتحة ساق جريئة، ونسقت معه حذاء وحقيبة باللون البيج.

أما ابنتها ليني، فاختارت فستانا مشابها في التصميم، لكن باللون الأسود.

واعتمدت كل من هايدي وليني تسريحات شعر منسدلة بسيطة، وأكملتا إطلالتهما بقلادات مميزة، حيث ارتدت هايدي عقدا من الألماس، فيما فضلت ليني عقدا متعدد الطبقات مرصعًا بالزمرد الأخضر والألماس.

فيما يلي، أبرز المعلومات التي لا تعرفونها عن الثنائي، وفقا لصفحاتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى، مواقع "instyle" و"hellomagazine" و"people".

- هايدي كلوم، عارضة أزياء ألمانية شهيرة.

- من مواليد 1 يونيو 1973.

- تبلغ من العمر 52 عاما.

- أول عارضة أزياء ألمانية تنضم إلى فريق ملاك "فيكتوريا سيكريت".

- سرعان ما أصبحت من أبرز الأسماء في صناعة الأزياء عالميا.

- بجانب عروض الأزياء، انتقلت إلى مجال التلفزيون.

- قدمت برامج ناجحة، وفازت بجائزة إيمي عام 2013 عن تقديمها.

- هايدي أم لأربعة أبناء.

- أنجبت ابنتها ليني عام 2004، من رجل الأعمال الإيطالي فلافيو برياتوري، وتبناها لاحقا المغني البريطاني سيل، الذي تزوجته بين عامي 2005 و2012.

- حاليا، هايدي متزوجة من الموسيقي توم كاوليتز، عازف الجيتار في فرقة "Tokio Hotel".

- أطلقت مجموعات أزياء وعطور، وظهرت في العديد من الإعلانات التجارية العالمية.

- يتابعها على حسابها الرسمي في إنستجرام أكثر من 12.5 مليون متابع.

من هي ليني كلوم؟

- ليني أولومي كلوم.

- مواليد 4 مايو 2004.

- تبلغ من العمر 21 عاما.

- بدأت مسيرتها المهنية في عرض الأزياء بعمر 16 عاما.

- لفتت الأنظار منذ أول ظهور لها على غلاف مجلة "VOGUE Germany" رفقة والدتها.

- شاركت في عروض عالمية لبيوت أزياء شهيرة مثل Dolce & Gabbana.

- كما ظهرت في حملات دعائية لماركات مثل Dior وMichael Kors.

- تصدرت أغلفة مجلات بارزة مثل "Glamour Germany"، "Harper's BAZAAR".

- دخلت مجال التصميم أيضا، حيث قدمت مجموعتها الخاصة بالتعاون مع علامة "About You"، وعرضت المجموعة ضمن أسبوع الموضة في ميلانو عام 2022، بحضور والدتها.

- تحرص على مشاركة متابعيها صورها وأحدث أخبارها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

- يتابعها عبر حسابها الرسمي في إنستجرام أكثر من 1.8 مليون متابع.