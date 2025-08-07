كتبت- نرمين ضيف الله:

تألقت الفنانة بشرى بإطلالة ناعمة وعفوية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وتعكس روحها المرحة وحبها للحياة.

وارتدت فستانًا كت قصيرًا باللون الوردي الفاتح، يتميز بتصميم بسيط وأنيق، يعكس خفة الحركة والأنوثة في آنٍ واحد.

ونسقت بشرى مع الإطلالة نظارات شمسية وردية ذات طابع عصري ومرِح، وأكملت اللوك بقبعة شاطئية مميزة بالألوان المتناسقة، مما أضفى لمسة أنيقة وجذابة.

دلالات اختيار الإطلالة وفق الموضة العالمية وصحيفة "Vogue". يتناسب الفستان مع الأجواء لأنه: مصنوع من قماش خفيف ومريح مثالي لأجواء البحر.

الفستان بقصة واسعة وانسيابية تمنح شعورًا بالحيوية والحرية. الإطلالة تعكس شخصية بشرى الجريئة و العاشقة للحياة.