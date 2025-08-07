نسرين طافش بفستان قصير في أحدث إطلالتها| صور

كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت الفنانة نسرين طافش بفستان وردي، وإطلالتها تجمع بين البساطة والأنوثة من خلال فستان قصير وردي بلون ناعم.

يتميز بقصة A‑Line، مكتنزة قليلًا عند الخصر، مما يضفي إحساساً بالراحة والحركة الأنيقة، هذا النوع من الفساتين مستوحى من صيحات "soft pastel dresses" التي تُبرز الطابع الرقيق والرومانسي.

واختيار الكلاتش الوردي يعرض تناغماً جميلاً مع الفستان، مكملاً للإطلالة بشكل متناغم.

ارتدت مجموعة من الإكسسوارات مكونة من أقراط دقيقة، وسوار خفيف، لتعزيز التوازن اللامع للإطلالة.

واختارت درجات الوردي الهادئ أو النيود على الشفاه والخدود مترابطة تماماً مع الفستان، إلى جانب مكياج عيون ناعم يبرز الملامح دون مبالغة.

لماذا ارتدت هذا اللون الوردي؟

وفق "Vogue" هناك دلالات متعددة لارتداء هذا اللون الصيفي.

الأنوثة والرومانسية

اللون الوردي يعبر عن الرقة والنعومة، وهو مثالي لإطلالة نهارية أو راقية غير مبالغ فيها.

الدراسات في علم الألوان تشير إلى أن الوردي يثير مشاعر السعادة والهدوء ويضفي طابعاً مُرحباً.

تناسب واسع مع البشرة

الوردي الناعم يُناسب الكثير من درجات البشرة ويمنح إشراقة مريحة للعين.