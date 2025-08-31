20 صورة لإطلالات صيفية جريئة لنسرين طافش.. وناقدة موضة تعلق

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة نسرين طافش بمجموعة متنوعة من الإطلالات الصيفية الجريئة وألوان متنوعة جذابة.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز إطلالات صيفية جريئة لـ نسرين طافش، وفقا لما ذكرته مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات لـ "مصراوي".

قالت زينب: "اعتمدت نسرين في إطلالتها على الألوان الزاهية التي تناسب الصيف مثل الأزرق والأبيض والوردي".

وتابعت مصممة الأزياء: "تألقت نسرين بإطلالات صيفية جريئة، حيث اعتمدت على الفساتين القصيرة والطويلة".

وأضافت زينب: "ونسقت مع إطلالتها مجموعة متنوعة من الأحذية الصيفية تبرز أنوثتها".

سوت باللون الأصفر

ظهرت الفنانة نسرين طافش بسوت باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

توب وهوت شورت

ارتدت نسرين في إطلالة أخرى توب كت باللون البيبي بلو ونسقت مع هوت شورت باللون البيج، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون البيبي بلو، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

فستان بينك

أطلت نسرين بفستان طويل كت باللون البينك بفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفوشيا وحقيبة يد باللون الأبيض.

فستان باللون الأزرق

تألقت نسرين بفستان قصير باللونين الأزرق والأبيض، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد صغيرة باللون الأبيض، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

توب وهوت شورت باللون الأبيض

اختارت نسرين الظهور بـ توب كت باللون الأبيض بصيحة الظهر المكشوف ونسقت معه هوت شورت بنفس اللون.

فستان أبيض

ارتدت نسرين فستان قصير كت باللون الأبيض بصيحة الظهر المكشوف، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها الويفي منسدلا.