بفستان ملكي.. يسرا اللوزي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت الفنانة يسرى اللوزي بإطلالة أنيقة وراقية خلال إحدى الفعاليات الخاصة بعلامة Yves Saint Laurent (YSL)، بحسب الخلفية التي تحمل شعار العلامة.

ارتدت فستان أبيض طويل، بكتف واحد (One-shoulder) ما أضفى لمسة من الأناقة والعصرية، ط.

الفستان من العلامة التجارية bycasalila، ويصل سعرة إلى 13,560.500 L.E

يتميز بتفصيل بسيط وراقٍ عند الخصر مع لمسة من التطريز الذهبي.

ونسقت الفستان مع أقراط ذهبية بارزة، وسوار، وكلتش (حقيبة يد صغيرة) ذهبية لتكمل اللمسة الفاخرة.

واختارت تسريحة شعر مرفوعة (كعكة أنيقة)، لتبرز جمال الفستان وملامح وجهها.

واعتمدت مكياجًا كلاسيكيًا بلمسة قوية من أحمر الشفاه الأحمر، مع تحديد واضح للعيون.

سر اختيار الإطلالة وفق ما تم تداوله في الصحف العالمية مثق Vogue Arabia وHarper’s Bazaar Arabia:

اللون الأبيض يرمز إلى النقاء والبساطة.

غالبًا ما يُستخدم في الفعاليات الراقية للتعبير عن الأناقة الخالدة.

التصميم بكتف واحد وهو من الصيحات الرائجة عالميًا.

يعكس القوة والأنوثة في آنٍ واحد.

الاختيار الدقيق للألوان (الأبيض والذهبي) يرمز إلى التوازن بين الحداثة والفخامة.

اختيار هذه الإطلالة يتماشى مع فلسفة YSL Beauty، التي تركز على تمكين المرأة لتشعر بالقوة والجمال.