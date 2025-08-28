"فستان أدوات مدرسية".. أغرب إطلالة في مسابقة ملكة جمال مصر 2025

كتبت- أسماء مرسي:

لفتت المتسابقة شروق إسماعيل الأنظار خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال مصر 2025 بفستان غريب وغيرتقليدي، ضمن فعاليات مسابقة "فستان الإيكو" صُمم بالكامل من أدوات مدرسية مُعاد تدويرها.

فستان مصنوع من أدوات مدرسية مُعاد استخدامها

تألقت شروق بفستان فريد من نوعه، صُمم باستخدام أقلام رصاص، وألوان، ومسطرة، وأستيكة.

ولإكمال الإطلالة، ارتدت تاجا مصنوعا بالكامل من أقلام تلوين، ما أضفى لمسة مرحة وجريئة على الإطلالة.

يهدف التصميم إلى دمج الفن بالتعليم والحفاظ على البيئة بطريقة مبتكرة، وأن الأدوات البسيطة التي نستخدمها في حياتنا اليومية يمكن أن تتحول إلى عمل فني مبدع.

ملكة جمال مصر.. أكثر من مجرد مسابقة جمالية

تعد مسابقة ملكة جمال مصر منصة معترف بها دوليا، تحتفي ليس فقط بجمال المرأة المصرية، بل أيضا بثقافتها وهويتها، وتسعى إلى تسليط الضوء على دورها المؤثر في المجتمع.

وتمتاز المسابقة بدمجها بين الأناقة والعمل المجتمعي، إذ لا تقتصر فعالياتها على عروض الأزياء والسجادة الحمراء، بل تشمل أنشطة توعوية، ومبادرات إنسانية، وجهودا في جمع التبرعات لصالح مشاريع تهدف إلى دعم فئات مختلفة في المجتمع.