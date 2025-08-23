"توب ضيق وبنطلون".. كيف أطلت عبير صبري في أحدث ظهور؟

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة عبير صبري بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت عبير مرتدية توب ضيق باللون الذهبي مزينا بتطريزات، ونسقت أسفله بنطلون باللون الجينز الفاتح.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من عدة أساور، وخاتم، وقلادة.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

وفقا لموقع "Lemon8"، تمنح تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين إطلالة طبيعية وعفوية، كما أنها تناسب مختلف الأوقات والمناسبات، من الإطلالات الكاجوال اليومية إلى المناسبات الرسمية.