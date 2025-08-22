إعلان

ليلى علوي تتألق بالوردي.. ما سر اللوك؟

07:25 م الجمعة 22 أغسطس 2025
كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة ليلى علوي متابعيها عبر إنستجرام مجموعة من الصور بفستان أنيق.

واختارت ليلى علوي الفستان باللون الوردي ونسقت مع الفستان إكسسوارات مميزة من الجولد.

ووضعت لمسات مكياج هاديه؛ واختارت أن تترك شعرها منسدلًا على جانبيه.

دلالات اختيار ليلى علوى اللون الوردي في هذه الإطلالة وفق صحف عالمية مثل فوج:

أنوثة ورومانسية ورقة.

اللون الوردي مرتبط في نفس الوقت بالرقة والأنوثة والحنان.

اللون الوردي يعكس الدفء والنعومة في الشخصية.

الدرجات الفاتحة منه تثير مشاعر السلام والهدوء، بينما درجاته الزاهية توحي بالحماس والرومانسية.

ارتداء الوردي يعطي انطباع بالألفة والتواصل.

ليلى علوي اطلالات النجمات
