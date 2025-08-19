بفستان جريء وضيق.. كيف أطلت مي سليم في أحدث ظهور؟

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة مي سليم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك عبر عدة صور نشرتها بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"

اللون الأزرق يتناسب بشكل مثالي مع الألوان الأساسية كالأسود، الأبيض، والأحمر، مما يسهل تنسيقه مع قطع أخرى.

ويمنح هذا اللون المرأة إطلالة فريدة ومميزة تجذب الأنظار إليها، وفقا لموقع "Instyle".

وأطلت مي بفستان قصير باللون الأزرق اللامع كت وبفتحة ساق جريئة.

ارتدت مي مجموعة اكسسوارات مكزنة من سلسلة وحلق.

أما بالنسبة للناحية الجمالية، اعتمدت مي مكياجا ترابيا يتناسب مع اللوك الجريء الذي اختارته.

واختارت مي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة طبيعية وأنيقة.